Мужчина, как утверждают следователи, совершал преступления в машине собственной жены и в арендованных квартирах. По данным СМИ, речь идет об известном фотографа Александра Ктиторчуке.

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Задержали подозреваемого в его собственной фотостудии в конце ноября 2020. Обвинительный акт в отношении 56-летнего художника уже направили в суд.

Может сесть на 15 лет



Во время обыска у фотографа нашли немало доказательств его деятельности / Фото полиции Киевской области

Правоохранители выяснили, что Ктиторчук якобы использовал несовершеннолетних и малолетних девушек в качестве моделей для съемок порнографических видео.

Для этого он якобы переоборудовал машину жены Mercedes Vito под передвижную студию.

После задержания фотографа ему сообщили о подозрении в совершении изнасилования и растлении несовершеннолетних.

Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 15 лет заключения.



Ктиторчуку грозит до 15 лет тюрьмы / Фото полиции Киевской области

Когда именно служители Фемиды начнут рассматривать дело известного фотографа по сути, пока неизвестно. Сам Ктиторчук является довольно известным в Украине художником. Он занимался преподавательской деятельностью в Киевской школе фотографии. Любимым жанром мужчины является ню.

Кроме того, фотограф сотрудничал со звездами шоу-бизнеса и постоянно появлялся на съемках различных телешоу.