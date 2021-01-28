В городе Узин в Киевской области, в доме торговца наркотиками нашли 6 килограммов марихуаны. Она была повсюду, даже в ванной. Кроме этого, в квартире нашли еще и гранатометы.

Источник: Поліція Київської області

Правоохранители "посетили" помещение с санкционированным обыском, поскольку кто-то сообщил им, что 35-летний мужчина торгует наркотиками.

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Травку он хранил в разных емкостях. Также копы обнаружили почти полную ванну марихуаны. Неожиданной находкой для полицейских стали два гранатомета – РПГ-22 и РПГ-26.

Следователи полиции направили оружие и наркотики для проведения соответствующих экспертиз, по результатам которых действиям мужчины будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.



Полная ванна марихуаны / Фото Нацполиции

Гранатометы, которые нашли при обыске / Фото Нацполиции