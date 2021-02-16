На Киевщине лицеистки отравились неизвестным веществом: одна умерла
На Киевщине отравились две девочки / 24 канал
В Боярке, что в Киевской области, в лицее "Гармония" 16 февраля произошла трагедия – две ученицы 7 класса выпили неизвестное вещество – одна умерла, а другую увезли в больницу.
Она в средне-стабильном состоянии. Сейчас детали трагедии неизвестны.
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Председатель Киевской ОГА Василий Володин поручил профильным службам провести срочное расследование этого случая.
На месте уже работает полиция.
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