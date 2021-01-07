Областной центр экстренной медицинской помощи 6 января получил 20 новых Citroen Jumper. Все автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием.

Стоимость каждой машины составляет почти 2 миллиона гривен. "Скорые" уже поехали в шесть подстанций экстренной медицинской помощи Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Читайте также Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 731 больного коронавирусом

Эти автомобили относятся к категории специализированного санитарного транспорта. Поэтому оптимально подходят для транспортировки больных с коронавирусом или подозрением на него.

"Скорые" обустроены средствами для транспортировки, мониторинга жизненно важных параметров пациентов и их реанимации.

На Киевщине медики получили 20 новых автомобилей: смотрите фото