В Киеве в ночь на 10 февраля произошло ДТП. Молодчики на джипе GMC убегали от полиции – все завершилось ужасной аварией.

Все живы, но одного из тех, кто был в салоне джипа забрали в больницу в тяжелом состоянии. Машина на большой скорости врезалась лоб в лоб в бензовоз MАN.

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Об инциденте пишут в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua.

Ужасное ДТП с пострадавшими сегодня ночью под Киевом, между Бучей и Ворзелем. Джип GMC летел не меньше 140 километров в час, была погоня от полиции. Пострадало 3 молодых людей, один в тяжелом состоянии госпитализирован (походу все бухи в хлам). Слава богу что были пристегнуты и была фура, а не легковушка. Ребята не бухайте за рулем и не убегайте от полиции,

– говорится в сообщении.

Аварию в полиции пока не комментируют.