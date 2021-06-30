На Киевщине молодые люди связали пенсионеров и ограбили их дом: видео

Трое злоумышленников ворвались в дом 70-летнего мужчины и его 69-летней жены в селе Лосятин Белоцерковского района. Мужчины силой заставили хозяев рассказать, где те хранят ценные вещи и деньги.

После совершения преступления владелец дома смог освободиться и пошел вызывать полицию. Вскоре после этого правоохранители уже штурмовали квартиру, где жили вероятные правонарушители.

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Нападающими, по данным следователей, оказались жители Киева 24, 36 и 41 лет.

Что известно о дерзком ограблении пенсионеров под Белой Церковью

Злоумышленники, вероятно, готовились к преступлению и понимали, что из дома престарелых можно забрать большую сумму.

Во время налета мужчины прибрали к рукам:

8000 долларов;

4 мобильных телефона хозяев.

Когда правоохранители установили личности вероятных грабителей, они решили привлечь спецназовцев. Бойцы КОРДа задержали всех троих мужчин. У них изъяли мобильные терминалы, драгоценности, рации, деньги и другие доказательства преступной деятельности.

Сейчас следователи проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.

Полицейские решают вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении грабежа, объединенного с проникновением в жилище. Вскоре суд будет выбирать злоумышленникам меру пресечения.

Если служители Фемиды признают их виновными, мужчинам грозит от 4 до 8 лет заключения.

Смотрите видео задержания злоумышленников, ограбивших пенсионеров в Киевской области: