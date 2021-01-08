В Василькове на патрульных, которые прибыли на вызов из-за издевательств над животными, напал 27-летний местный житель. Инцидент произошел ночью 8 января.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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За содеянное ему грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Что известно о нападении задержанного на полицейского в Василькове

О нарушителе порядка полицейские узнали от местной жительницы, которая сообщила правоохранителям о том, что неизвестный молодой человек в нетрезвом состоянии издевается над ее животным.

Когда полицейские прибыли на вызов, их встретил мужчина, который достаточно вызывающе вел себя и бросался в драку.

Копы решили задержать нарушителя и отправить его в отделение полиции. Возле него мужчина головой ударил милиционера и сломал ему нос.

Злоумышленником оказался 27-летний житель Василькова, который ранее уже отбывал наказание за кражу.

Из-за избиения патрульного, следователи возбудили уголовное дело. Если мужчину признают виновным в совершении преступления, ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Смотрите видео нападения мужчины на полицейских в Василькове: