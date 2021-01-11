В Белой Церкви произошла вопиющая трагедия – мужчина поссорился с сожительницей, вышел в подъезд и зарезал соседа, который там курил. Злоумышленник нанес многочисленные удары ножом по шее и голове. Зачем он это сделал, пока неизвестно.

Пострадавший просто вышел на балкон покурить. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

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Нападавшего задержали – ему 46 лет. Он никуда не убежал после содеянного, правоохранители забрали его с того самого дома, где было совершено убийство. В случае доказательства вины в суде мужчине грозит тюрьма на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сайт 24 канала сообщал, что на Закарпатье задержали мужчину, который, по данным следствия, забил насмерть 9-летнюю девочку, 2-летнего мальчика и нанес тяжелые повреждения их матери.