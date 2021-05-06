Полицейских и медиков на место происшествия вызвал неравнодушный гражданин, который увидел пострадавшего на обочине дороги. Пожилой мужчина получил достаточно серьезные травмы и был без сознания. Правоохранители оказали пенсионеру домедицинскую помощь, после чего передали его скорой.

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Врачи срочно госпитализировали мужчину в 17 больницу столицы. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

До 3 лет ограничения свободы

Информация об инциденте поступила на спецлинию около 23:00. Патрульные и следователи, которые прибыли на место происшествия, сразу поняли, что пострадавшего сбила машина рядом с его телом нашли обломки машины.

С помощью системы "Безопасный город" правоохранители установили марку, модель и номер машины, водитель которой может быть причастным к преступлению.

Владельца Renault задержали днем 6 мая. Им оказался 45-летний киевлянин.

Действия мужчины следователи квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, которое привело к травмированию человека. Почему водителю не инкриминируют побег с места ДТП и оставление мужчины в опасности, неизвестно.

Если задержанного признают виновным в суде, его могут наказать штрафом от 3400 до 8500 гривен или исправительными работами на срок до 2 лет. Также служители Фемиды могут приговорить мужчину к 6 месяцам ареста, или ограничить его волю на 3 года. Кроме того, владельца "француза" могут лишить прав на 3 года.

Смотрите видео с места ДТП на Столичном шоссе (18+):