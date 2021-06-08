Это случилось в городе Вишневое. Видео инцидента обнародовали в сети 8 июня.

Другой случай Обгорел мужчина с инвалидностью: в санатории "Куяльник" в Одессе произошел пожар – фото

Более об этом событии

  • Почему начался конфликт – неизвестно.
  • Вероятно, герои ролика были пьяными.
  • Сначала спорили только два человека.
  • Они ругались и агрессивно себя вели.
  • Тогда мужчина решил вмешаться.
  • Женщина, которая сидела рядом на скамейке, говорила "не нужно, подумай".
  • Однако он все же встал с инвалидной коляски и пошел.
  • Почему мужчина в ней сидел – также неизвестно.

Мужчина встал с инвалидной коляски в Вишеневом: видео телеграм-канала "Киев оперативный"