Встал с коляски ради драки: на Киевщине "исцелился" человек с инвалидностью – видео

8 июня 2021 , 19:45
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Источник:

24 Канал

На Киевщине человек с инвалидностью внезапно "исцелился". Мужчина поднялся с тележки, чтобы принять участие в драке, которая продолжалась рядом. Это смогли снять на видео очевидцы.

Это случилось в городе Вишневое. Видео инцидента обнародовали в сети 8 июня.

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Более об этом событии

  • Почему начался конфликт – неизвестно.
  • Вероятно, герои ролика были пьяными.
  • Сначала спорили только два человека.
  • Они ругались и агрессивно себя вели.
  • Тогда мужчина решил вмешаться.
  • Женщина, которая сидела рядом на скамейке, говорила "не нужно, подумай".
  • Однако он все же встал с инвалидной коляски и пошел.
  • Почему мужчина в ней сидел – также неизвестно.

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Обратите внимание! В одной из клиник Одессы 2 июня пациентку с инвалидностью практически затянул внутрь аппарат МРТ. Ее госпитализировали с травмами, а томограф перестал работать. Это произошло из-за несоблюдения правил безопасности.
Автор: Олександр Марчак