Встал с коляски ради драки: на Киевщине "исцелился" человек с инвалидностью – видео

На Киевщине человек с инвалидностью внезапно "исцелился". Мужчина поднялся с тележки, чтобы принять участие в драке, которая продолжалась рядом. Это смогли снять на видео очевидцы.
Это случилось в городе Вишневое. Видео инцидента обнародовали в сети 8 июня.
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- Почему начался конфликт – неизвестно.
- Вероятно, герои ролика были пьяными.
- Сначала спорили только два человека.
- Они ругались и агрессивно себя вели.
- Тогда мужчина решил вмешаться.
- Женщина, которая сидела рядом на скамейке, говорила "не нужно, подумай".
- Однако он все же встал с инвалидной коляски и пошел.
- Почему мужчина в ней сидел – также неизвестно.
Мужчина встал с инвалидной коляски в Вишеневом: видео телеграм-канала "Киев оперативный"Обратите внимание! В одной из клиник Одессы 2 июня пациентку с инвалидностью практически затянул внутрь аппарат МРТ. Ее госпитализировали с травмами, а томограф перестал работать. Это произошло из-за несоблюдения правил безопасности.