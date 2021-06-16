Жительница Киевской области позвонила в полицию ночью 15 июня. Женщина отметила, что после ссоры бывший сожитель забрал ее сына и уехал с ним в неизвестном направлении.
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Правоохранителям заявитель сказала, что мужчина может повезти парня в Киев.
Поймали возле железнодорожного вокзала
- Инспекторы, судя по сообщению патрульной полиции, заподозрили, что мужчина с ребенком могут находиться поблизости от железнодорожного вокзала.
- Патрулируя территорию неподалеку правоохранители увидели мальчика и вероятного злоумышленника.
- Полицейские убедились, что задержали именно бывшего мужчину заявительницы, и доставили его с ребенком в Соломенское управление полиции.
Мальчика доставили в Соломенский райотдел полиции / Фото патрульной полиции Киева
Для чего именно мужчина забрал мальчика из дома матери, неизвестно. С этим разбирались следователи. Стал ли задержанный фигурантом уголовного производства, пока неизвестно.