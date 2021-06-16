Жительница Киевской области позвонила в полицию ночью 15 июня. Женщина отметила, что после ссоры бывший сожитель забрал ее сына и уехал с ним в неизвестном направлении.

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Правоохранителям заявитель сказала, что мужчина может повезти парня в Киев.

Поймали возле железнодорожного вокзала

Инспекторы, судя по сообщению патрульной полиции, заподозрили, что мужчина с ребенком могут находиться поблизости от железнодорожного вокзала.

Патрулируя территорию неподалеку правоохранители увидели мальчика и вероятного злоумышленника.

Полицейские убедились, что задержали именно бывшего мужчину заявительницы, и доставили его с ребенком в Соломенское управление полиции.



Мальчика доставили в Соломенский райотдел полиции / Фото патрульной полиции Киева

Для чего именно мужчина забрал мальчика из дома матери, неизвестно. С этим разбирались следователи. Стал ли задержанный фигурантом уголовного производства, пока неизвестно.

16 июня 2021 года на пограничном пункте пропуска "Шегини" работники ГНСУ задержали человека, который сопровождал ребенка при выезде из Польши. Правоохранители выяснили, что нотариально заверенное заявление от обоих родителей мальчика оказалось фейковым.