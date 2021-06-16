После конфликта: на Киевщине мужчина забрал сына бывшей и поехал в столицу – фото

Патрульным полицейским пришлось разыскивать мужчину и ребенка, с которым он уехал после конфликта с бывшей. Парня мужчина отвез в Киев.

Жительница Киевской области позвонила в полицию ночью 15 июня. Женщина отметила, что после ссоры бывший сожитель забрал ее сына и уехал с ним в неизвестном направлении.

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Правоохранителям заявитель сказала, что мужчина может повезти парня в Киев.

Поймали возле железнодорожного вокзала

Инспекторы, судя по сообщению патрульной полиции, заподозрили, что мужчина с ребенком могут находиться поблизости от железнодорожного вокзала.

Патрулируя территорию неподалеку правоохранители увидели мальчика и вероятного злоумышленника.

Полицейские убедились, что задержали именно бывшего мужчину заявительницы, и доставили его с ребенком в Соломенское управление полиции.



Мальчика доставили в Соломенский райотдел полиции / Фото патрульной полиции Киева

Для чего именно мужчина забрал мальчика из дома матери, неизвестно. С этим разбирались следователи. Стал ли задержанный фигурантом уголовного производства, пока неизвестно.