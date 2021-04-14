В Киевской области уже в ближайшее время начнут применять препарат CoronaVac/Sinovac Biotec, который Минздрав передал для прививки жителей. Всего на регион выделили 11600 вакцин.

О начале прививки новой для Украины вакциной китайского производства на Киевщине рассказал председатель облгосадминистрации Василий Володин. По его словам, имеющейся вакцины хватит на то, чтобы привить 5800 человек.

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Проводить вакцинацию будут мобильные бригады, которые прошли соответствующее обучение и уже работали с вакциной Covidshield.

Кто на Киевщине может получить прививку вакциной CoronaVac/Sinovac Biotec

По словам чиновника, прививать китайским препаратом будут людей из категорий, которые определили в дорожной карте Минздрава:

маломобильные группы населения и людей, которые ими занимаются;

работников образования, которые будут участвовать во внешнем независимом тестировании;

олимпийцев и паралимпийцев, которые должны представлять Украину на Олимпийских играх в 2021 году;

полицейских.

Вакцинация CoronaVac / Sinovac Biotec будет проводиться в два этапа: ревакцинацию второй дозой будут делать через 28 дней после первой прививки,

– подчеркнул Володин.

Фактически это означает, что каждый, кто получит первую дозу вакцины, будет иметь гарантию на вторую.

Темпы вакцинации остаются медленными

По состоянию на 13 апреля в Киевской области первую дозу вакцины Covieshield получили 21599 человек. В Украине же прививки сделали лишь 403 551 жителю. Среди них только 5 человек закончили курс вакцинации.

В общую очередь на ожидание вакцины записались 450 тысяч украинцев. Однако доступа к прививке они не имеют, поскольку сейчас в стране вакцинируют только медиков и пожилых людей, а также лиц соответствующих профессий. Кроме того, в Украине нет достаточного количества вакцины.