В Киевской области правоохранители накрыли лабораторию, где производили метадон – синтетический сильнодействующий наркотик. Злоумышленники зарабатывали около 50 миллионов гривен в месяц.

Лабораторию организовали двое мужчин в загородном доме. К преступной деятельности привлекли еще 6 мужчин-лаборантов, курьеров и помощников. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Наладили завод по производству наркотиков

Наркодилеры производили около 50 килограммов метадона в месяц. Во время обыска правоохранители изъяли "товара" на 10 миллионов гривен.

Вещество, из которого изготавливали наркотики, заказывали за рубежом. Готовый "продукт" реализовывали по всей Украине, а также в другие страны.

У злоумышленников была своя сеть проверенных клиентов, которым сбывали наркотики во время личных встреч.

На Киевщине накрыли накролабораторию: смотрите видео