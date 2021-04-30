Парень ушел из дома и не вернулся. Причины смерти пока неизвестны.

Недавно в Киеве Зарезал родителей и младшего брата: подросток несколько дней жил в квартире с трупами

Парня нашли мертвым

Об исчезновении Андрея Коломийца сообщали в Службе розыска детей, а также в социальных сетях. Сообщение датировано 27 апреля, впоследствии его отредактировали и написали, что поиски прекращаются, поскольку юношу нашли мертвым.

Обстоятельства его смерти будет устанавливать полиция.

Как искали двухлетнего Богдана

Недавно под Киевом потерялся двухлетний мальчик. Ребенок переночевал в лесу и чуть не умер от переохлаждения. Его спасли.

14 апреля его мать обратилась в полицию, когда не смогла его найти. Поиски правоохранители продолжали всю ночь, однако на утро 15 апреля пришлось увеличить радиус. Ребенка нашли примерно в обед.

Как выяснилось, отец мальчика решил пойти в лес, чтобы нарубить дров. Ребенок пошел за ним. Однако отец заметил это не сразу. Он сказал мальчику, чтобы тот возвращался домой, так как дом расположен возле леса. Двухлетнего Богдана нашли в 5 километрах от дома.