Изнасилование 19-летней: на Киевщине объявили в розыск второго подозреваемого
Правоохранители сначала объявили в розыск, а затем - задержали пособника 42-летнего гражданина Азербайджана, который, вероятно изнасиловал 19-летнюю девушку. Его пытаются привлечь к ответственности.
Источник:Полиция Киевской области
Правоохранители просили всех жителей столицы и региона известить полицию, если кто-то встретит подозреваемого в изнасиловании. Через несколько часов после этого мужчину задержали
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Само преступление произошло в Белогородке, куда мужчины отвезли 19-летнюю киевлянку.
Подельник уже в СИЗО
Пока правоохранители пытаются установить местонахождение злоумышленника, его подельник, задержанный 9 марта, уже находится в следственном изоляторе.
Просьба при наличии любой информации о злоумышленнике сообщить в полицию! Только совместно мы убережем граждан от преступных посягательств, сделаем Киевщину безопасной. Если Вы владеете информацией о месте пребывания разыскиваемого, или любыми другими данными, просьба звонить по спецлинии "102". Анонимность гарантируется,
– обратился к жителям региона руководитель полиции области Андрей Небытов.
Впоследствии подозреваемого иностранца задержали. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
Что известно об изнасиловании 19-летней на Киевщине
Следователи утверждают, что потерпевшая села не в ту машину. Девушка вызвала себе такси, однако перепутала машины и поехала с двумя незнакомыми ей мужчинами. Злоумышленники отвезли ее в село Белогородка, где изнасиловали.
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