Правоохранители сначала объявили в розыск, а затем - задержали пособника 42-летнего гражданина Азербайджана, который, вероятно изнасиловал 19-летнюю девушку. Его пытаются привлечь к ответственности.

Правоохранители просили всех жителей столицы и региона известить полицию, если кто-то встретит подозреваемого в изнасиловании. Через несколько часов после этого мужчину задержали

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Само преступление произошло в Белогородке, куда мужчины отвезли 19-летнюю киевлянку.

Подельник уже в СИЗО

Пока правоохранители пытаются установить местонахождение злоумышленника, его подельник, задержанный 9 марта, уже находится в следственном изоляторе.

Просьба при наличии любой информации о злоумышленнике сообщить в полицию! Только совместно мы убережем граждан от преступных посягательств, сделаем Киевщину безопасной. Если Вы владеете информацией о месте пребывания разыскиваемого, или любыми другими данными, просьба звонить по спецлинии "102". Анонимность гарантируется,

– обратился к жителям региона руководитель полиции области Андрей Небытов.

Впоследствии подозреваемого иностранца задержали. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Что известно об изнасиловании 19-летней на Киевщине

Следователи утверждают, что потерпевшая села не в ту машину. Девушка вызвала себе такси, однако перепутала машины и поехала с двумя незнакомыми ей мужчинами. Злоумышленники отвезли ее в село Белогородка, где изнасиловали.