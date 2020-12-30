Из-за масштабной аварии, которая произошла в селе Вита Почтовая, утром 30 декабря, заблокировано движение по двум полосам трассы Киев – Одесса. В ДТП столкнулись сразу 8 машин.

О серьезных последствиях аварии, которая произошла у светофора на довольно опасной трассе, рассказали в патрульной полиции. Сейчас на месте инцидента работают следователи.

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Они выясняют все обстоятельства ДТП и пытаются установить, кто из водителей нарушил правила дорожного движения и привел к аварии.

Что известно о столкновении 8 автомобилей под Киевом

Авария произошла около 10:00. По предварительным данным, сначала один из автомобилей не успел вовремя затормозить и влетел в машину, водитель которой остановился перед светофором. Уже после этого образовался "паровоз" – в пострадавшие авто врезались еще 6 машин.

В полиции утверждают, что в результате аварии два человека получили повреждения. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Медики скорой оказывают помощь пострадавшим.

Движение по двум полосам в направлении Одессы перекрыто.

Смотрите фото с места масштабной аварии на трассе Киев – Одесса / Фото патрульной полиции Украины: