На вакцинацию необходимо взять паспорт или ID-карту, а также идентификационный код. Об этом сообщает Киевская облгосадминистрация.
Есть такая история В Киеве в вузах якобы кололи препарат не от коронавируса: в КГГА это опровергли
Где на Киевщине откроют новые центры вакцинации:
- Бровары – в ГКЦ "Прометей" (бульвар Независимости, 4).
- Белая Церковь – в детско-юношеской спортивной школе № 1 (улица Героев Небесной Сотни, 46а).
- Борисполь – в детско-юношеской спортивной школе по улице 1 Мая, 4.
- Ирпень – в спортзале СОШ № 17 (улица Тищенко, 10).
- Славутич – в ДК "Энергия" (проспект Дружбы народов, 7).
В Киеве на этих выходных центр вакцинации не будет работать
Напомним, через День медика на этой неделе Центр вакцинации от COVID-19 в Киеве на базе МВЦ будет работать в будни 17 и 18 июня, а не в выходные.
Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Киев не отменять вакцинацию в МВЦ из-за праздников.