На Киевщине открывают 5 центров вакцинации: список городов

В Киевской области на следующих выходных 19 и 20 июня откроют 5 новых центров вакцинации от коронавируса. Там будут ждать граждан с 09:00 до 20:00.

На вакцинацию необходимо взять паспорт или ID-карту, а также идентификационный код. Об этом сообщает Киевская облгосадминистрация.

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Где на Киевщине откроют новые центры вакцинации:

Бровары – в ГКЦ "Прометей" (бульвар Независимости, 4).

Белая Церковь – в детско-юношеской спортивной школе № 1 (улица Героев Небесной Сотни, 46а).

Борисполь – в детско-юношеской спортивной школе по улице 1 Мая, 4.

Ирпень – в спортзале СОШ № 17 (улица Тищенко, 10).

Славутич – в ДК "Энергия" (проспект Дружбы народов, 7).

В Киеве на этих выходных центр вакцинации не будет работать

Напомним, через День медика на этой неделе Центр вакцинации от COVID-19 в Киеве на базе МВЦ будет работать в будни 17 и 18 июня, а не в выходные.

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Киев не отменять вакцинацию в МВЦ из-за праздников.