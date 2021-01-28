В Киевской области в селе Руда шесть подростков решили весело провести время и выбрали для этого местное кладбище. Молодые люди громко слушали музыку, смеялись и играли в карты прямо на могиле.

Источник: Нацполиция

Вероятно никто бы и не знал об этих развалечениях, если бы подростки не выложили видео "гулянки" в интернет. Именно во время мониторинга соцсетей правоохранители и обнаружили факт преступления.

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Подростки (среди них девушки и парни в возрасте от 12 до 15 лет) объяснили правоохранителям, что просто развлекались, однако такие "развлечения" могли бы стоить им дорого. В Украине предусмотрена уголовная ответственность за надругательство над могилой. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Правда, возраст правонарушителей еще достаточно юный – это позволит им избежать наказания. В нашей стране уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16 лет. Есть конечно и исключения, когда за решетку могут отправить и младших лиц, но такая ответственность предусмотрена только за тяжкие преступления.