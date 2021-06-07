Авария произошла в Белоцерковском районе. Отец мальчика был за рулем и не справился с машиной – автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

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Подробнее о погибших и пострадавших

Школьник, к сожалению, скончался на месте еще до приезда медиков.

Его отца мать и крестную забрали в больницу с многочисленными травмами.

Правоохранители открыли уголовное производство нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Полиция будет выяснять все обстоятельства этой аварии.

Другое ДТП

В этот же день в Киевской области в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали несколько человек, среди них есть дети. Столкновение было настолько сильным, что машины выбросило с дороги на обочину. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Обуховском районе Киевской области.