Полицейские спецназовцы задержали злоумышленника, которому инкриминируют распространение детской порнографии. Мужчина работал фотографом и ездил по дошкольным учебным заведениям Украинки Обуховского района Киевщины.

На Киевщине правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему фотографу за распространение детской порнографии.

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Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с детьми на 3 года после освобождения.

Заставлял школьников позировать в откровенных позах

Как отметили полицейские, мужчина долгое время фотографировал детей в трех детских садах Украинки.

Пользуясь доверием взрослых, он оставался с детьми наедине и заставлял их раздеваться и позировать на видеокамеру.

По словам задержанного, он работал на иностранца, который платил по 5 тысяч долларов за одну видеозапись.

Фотограф утверждает, что заказчик узнал о том, что он работает с детьми, из промо-ролика, который мужчина сделал ради рекламы своей работы. Получив деньги и инструкции по съемкам, злоумышленник вызвался и начал зарабатывать немалые деньги.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления.

​Смотрите видео с задержанным за детскую порнографию фотографом: