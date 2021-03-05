Снимал порно в детсадах: на Киевщине поймали 48-летнего фотографа – видео
Полицейские спецназовцы задержали злоумышленника, которому инкриминируют распространение детской порнографии. Мужчина работал фотографом и ездил по дошкольным учебным заведениям Украинки Обуховского района Киевщины.
Источник:МВД Украины
На Киевщине правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему фотографу за распространение детской порнографии.
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Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с детьми на 3 года после освобождения.
Заставлял школьников позировать в откровенных позах
- Как отметили полицейские, мужчина долгое время фотографировал детей в трех детских садах Украинки.
- Пользуясь доверием взрослых, он оставался с детьми наедине и заставлял их раздеваться и позировать на видеокамеру.
- По словам задержанного, он работал на иностранца, который платил по 5 тысяч долларов за одну видеозапись.
Фотограф утверждает, что заказчик узнал о том, что он работает с детьми, из промо-ролика, который мужчина сделал ради рекламы своей работы. Получив деньги и инструкции по съемкам, злоумышленник вызвался и начал зарабатывать немалые деньги.
Ему уже сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления.
Смотрите видео с задержанным за детскую порнографию фотографом:
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