В Киевской области Госэкоинспекция 3 марта обнаружила браконьеров, которые наловили 150 щеглов и хотели их продать. Птиц выпустили на свободу, а злоумышленников привлекают к ответственности.

Щеглы охраняются Бернской конвенцией.

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Экологи получили информацию о том, что браконьеры наловили птиц и на следующий день отправились в место, где их держали.

Сегодня утром оперативная группа ГЭИ задержала браконьеров. У нарушителей были изъяты коробки, в которых было около полутора сотен птиц,

– пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Также он сообщил, что все факты будут переданы в суд, а птиц выпустят в естественную среду.

Это, кстати, уже не первый факт браконьерства. В января 2019 года в Борисполе таможенники задержали груз с 1600 живыми птицами. Их незаконно пытались вывезти в Иорданию. Тогда щеглов выпустили на свободу. Об этом говорилось на сайте "Громадського".

Почему ловят щеглов

Некоторые люди держат их в клетках дома ради забавы. На сайте объявлений такие красавчики стоят по 150 гривен. Автор "лота" уверяет, что эти птицы разведены в питомнике.

В природе щеглы очень полезны для людей и природы – они истребляют вредителей, особенно, тлю, а также семяна сорняков.