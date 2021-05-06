Примерная сумма ущерба, которую нанесли злоумышленники – 18 тысяч гривен. Открытое уголовное производство.

Новости криминала Отобрали у мужчины 5 миллионов: киевлянин и одессит могут получить до 13 лет – видео

Что рассказала полиция

В полиции уточнили, что браконьеров "накрыли" во время проведения профилактических мероприятий "Нерест 2021".

Правоохранители выяснили, что правонарушители занимались незаконным выловом рыбы в Каневском водохранилище вблизи города Переяслав и села Хоцки Бориспольского района.

Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе выловленную рыбу, орудия лова и плавсредство.

Что грозит браконьерам

Наказание предусмотрено в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен или ограничения свободы на срок до 3 лет.