Примерная сумма ущерба, которую нанесли злоумышленники – 18 тысяч гривен. Открытое уголовное производство.
Новости криминала Отобрали у мужчины 5 миллионов: киевлянин и одессит могут получить до 13 лет – видео
Что рассказала полиция
В полиции уточнили, что браконьеров "накрыли" во время проведения профилактических мероприятий "Нерест 2021".
Правоохранители выяснили, что правонарушители занимались незаконным выловом рыбы в Каневском водохранилище вблизи города Переяслав и села Хоцки Бориспольского района.
Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе выловленную рыбу, орудия лова и плавсредство.
Что грозит браконьерам
Наказание предусмотрено в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен или ограничения свободы на срок до 3 лет.