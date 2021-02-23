Сливали информацию чиновников для россиян: на Киевщине разоблачили банду хакеров
В Киевской области СБУ разоблачила преступную деятельность группы хакеров, которая по просьбе "клиентов" взламывала профили и мессенджеры в соцсетях, принадлежащие чиновникам. Больше всего заказов получали из России.
Источник:СБУ
Также злоумышленники получали доступ и к электронной почте своих "жертв". Такую деятельность развернули через виртуальный сервер. Стоимость "услуг" составляла до 3 тысяч долларов в зависимости от сложности и объемов работы.
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Одной из жертв хакеров стал глава одного из районных судов области.
По информации спецслужбы, владелец хостинга, где хранилась вся украденная информация, систематически выезжал за границу, в том числе в Российскую Федерацию.
Его основной клиентурой были граждане РФ и отечественные "частные детективы". Сейчас проверяется возможная связь мужчины со спецслужбами страны-агрессора,
– говорится в сообщении СБУ.
Для анонимности своей деятельности, "вознаграждение" хакеры получали в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.
На Киевщине разоблачили банду хакеров: смотрите видео
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