В киевской области полиция задержала педофила, который снимал на видео как насилует несовершеннолетних мальчиков. Полиция начала его розыск после того, как прохожий нашел телефон с порнографией.

Источник: Нацполиция

Вероятно, что его потерял насильник. Правоохранителям понадобилось 3 месяца, чтобы найти "автора" видео. Им оказался 35-летний житель Кагарлицкого района. Он признался, что длительное время насиловал 2 мальчиков. Негодяю грозит пожизненное.

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На Киевщине поймали педофила: смотрите видео

Ранее сайт 24 канала писал о том, что на Харьковщине педофил напал на девочку: она активно сопротивлялась и негодяй скрылся. Мужчину довольно быстро задержали. Он уже дважды отбывал наказание в тюрьме за аналогичные преступления и кражи. Преступник вышел из тюрьмы 21 января – за 6 дней до нападения.

А на Прикарпатье 11-летняя девочка родила от пенсионера-насильника. По словам потерпевшей и свидетелей – мужчина насиловал девочку каждый раз как его жена ходила в церковь.