На Киевщине поймали хитрую мошенницу: выносила из магазинов вещи, которые ей собирали в пакет

На Киевщине "на горячем" поймали виртуозную мошенницу – женщина заходила в магазины и аптеки и представлялась работницей энергетической компании. Мошенница "предупреждала" персонал о том, что будет увеличиваться напряжение, поэтому нужно собрать все ценные вещи в черный пакет.

Мол, золото, мобильные телефоны и другие дорогие вещи могут испортиться, почернеть от изменения напряжения. Дальше, пока доверчивые работники заведения суетились, женщина просто забирала пакетик и исчезала.

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По словам главы Нацполции Киевской области Андрея Небытова, на счету мошенницы – 20 преступных эпизодов: Киев, Фастов, Белая Церковь, Обухов, Борисполь, Ирпень, Васильков и другие города и регионы Украины.

Псевдоревизор с криминальным бэкграундом

В 2013 году эта женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Тогда она выдавала себя за работницу налоговой.

С тех пор, как видим, не исправилась,

– резюмирует Небытов.