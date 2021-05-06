Во время учений, как отметили в МВД, полицейские перекрывают дороги и досматривают транспорт. Жителей Области просят сохранять спокойствие и отнестись к временным неудобствам с пониманием.

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Целью учений является слаживание всех подразделений полиции во время трех специальных операций.

Разбойное нападение, эвакуация и задержание

5 и 6 мая обучение проводили в Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах области. Согласно легенде, в Броварах неизвестные напали на иностранца, ранили его и отобрали деньги. После этого условные злоумышленники захватили заложников и попытались скрыться.

Полицейским пришлось устанавливать местонахождение нападавших, эвакуировать людей из здания, блокировать возможные пути побега и перекрывать район.

После оцепления дома, где якобы были заложники, нарушителей задержали бойцы КОРДа.

Кроме того, взрывотехникам пришлось обнаруживать и обезвреживать взрывчатку

Правоохранители профессионально задержали правонарушителей и воссоздали все этапы проведения спецоперации согласно легендам учений,

– отметили в МВД.

Смотрите видео с учений полиции на Киевщине: