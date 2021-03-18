На Киевщине разоблачили крупную аферу в рядах полиции – руководство одного из управлений области устроило на работу 24 "мертвые души". Они 6 лет получали зарплату. За это время мошенники в погонах "выкачали" из бюджета 4,6 миллиона гривен.

Они оформили работников по поддельным документам. Главный бухгалтер управления согласовала все эти махинации и вероятно теперь сядет в тюрьму.

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По данным следствия злоумышленники открыли зарплатные карточные счета в одном из банков на 24 подставные лица, которые никогда не работали в полиции.

Все "повесили" на главного бухгалтера

Главный бухгалтер на протяжении длительного времени не осуществляла контроль за деятельностью подчиненных работников по вопросам начисления и выплаты заработной платы, принимала к исполнению поддельные платежные ведомости, бесконтрольно согласовывала и подписывала их, заверяя печатью учреждения, а также организовывала их поступления для выполнения в банк.

За 6 лет государственный бюджет потерял 4,6 миллиона гривен из-за этой аферы.