В Буче, в Киевской области, закрыли исправительную колонию, а в ней служили много собак, которые теперь оказались никому не нужными – животным ищут новых хозяев, но волонтеры подчеркивают, что эти породистые собаки не готовы к переезду в домашние условия, они имеют специальные навыки.

Сейчас 9 псов забрали бывшие работники колонии, но оставить их не могут – собакам нужна новая "работа" и корм. Об этом сообщает сайт города Ирпень.

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Собаки нуждаются в помощи

Стражи псы обучены сторожеванию и дисциплине и нуждаются в новых владельцах, к примеру для охраны предприятий.

Эти собаки из-за специфики службы передаются исключительно людям, которые понимают особенности породы и род службы собак. Эти собаки не готовы к переезду в домашние условия,

– замечает волонтер Ирина Мурга.

9 породистых обученных псов ищут новых владельцев: смотрите фото

Все детали можно узнать по телефонам: +38 067 799 1826 или +38 096 944 6644.

Волонтеры призывают неравнодушных людей забрать псов или же купить им корм.

А как же коты?

На службе были и котики, их в колонии прижилось около полусотни. Они также нуждаются в помощи – животные обречены на голодную смерть.