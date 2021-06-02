Это случилось в селе Каснянка 2 мая. К пожарным обратились примерно в 11:00.

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  • Загорелась хозяйственная постройка, где в этот момент были куры-бройлеры.
  • Туда поехали два автомобиля пожарных.
  • Огонь смогли локализовать в 11:38.
  • А полностью потушили через 21 минуту.
  • Кроме птиц сгорели 1 тонна комбикорма, полтонны кукурузы и 2 морозильные камеры.
  • На данный момент неизвестно, какова причина возгорания.
  • Люди вследствие этого события не пострадали.

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