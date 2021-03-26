На Киевщине обнаружили аж 57 незаконных свалок – увидели из космоса. Отныне Министерство экологии и природных ресурсов Украины будет сотрудничать с Государственным космическим агентством и находить такие объекты с помощью спутников.

Кроме того, из космоса будут искать незаконные рубки леса, добычу полезных ископаемых, а также застройки побережья рек и озер.

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Из космоса видно все

Сейчас сотрудничество происходит в тестовом режиме с помощью аэрокосмической съемки. Фотодоказательства будут передавать Госэкоинспекции, которая уже будет заниматься начислением убытков.

В то же время эти материалы передали и Офису Генерального прокурора для открытия уголовных производств и проведения досудебного расследования.

Практика использования космических снимков показывает быстрые результаты фиксации природоохранных правонарушений. Инспекторы ГЭИ теперь четко понимают координаты мест, где необходимо провести проверку, быстрее устанавливают виновников и начисляют убытки,

– сообщил Роман Шахматенко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Незаконные свалки в пределах столицы

В прошлом году в Киеве нашли огромную свалку в Дарницком районе просто "под носом" у государственных институтов. Она занимает площадь в почти 3 квадратных километра.