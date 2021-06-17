Мошенницы заверили бабушку, что на ней "порча", и предложили помощь. За это, конечно, попросили деньги.

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Вынесла все, что имела

Бабушка отдала злоумышленницам 5 тысяч евро и 1 тысячу долларов, что в переводе на украинскую гривну равняется почти 200 тысячам.

Как только "служанки монастыря" получили деньги, то сразу скрылись в неизвестном направлении, а обманутая пенсионерка позвонила в полицию.

Мошенниц поймали

Правоохранители нашли женщин – одна из них уже "сидела" за мошенничество 3 года. Похоже, тюрьма ее не исправила, и она, вероятно, отправится туда еще раз. Для ее напарницы это будет первым сроком.

Что грозит мошенницам

Санкция статьи, по которой открыли дело, предусматривает: