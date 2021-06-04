На Киевщине расцвели башмачки Венеры: цветок занесен в Красную книгу, - фото

Под Киевом в Клавдиевском лесу расцвела редкая орхидея, которая занесена в Красную книгу Украины. Ее называют "венерины башмачки".

В Киевской области известно всего два места их роста. Для этого цветка создали специальные заказники, где нельзя проводить рубку леса.

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Желтыми бывают редко

Такая орхидея очень редкая в Украине. Кроме того, экологи сообщают, что "венерин цветок" крайне редко бывает желтым – это свидетельствует о еще большей уникальности явления.

В Киеве между тем расцвел "Язык Дьявола"

Недавно на сайте 24 канала писали о том, что в столице в одном из парков распустился "Дьявольский язык". Растение имеет большие размеры, а также неприятно пахнет. Однако имеет очень экзотический вид и привлекает большое внимание горожан.

В столице распустился "Дьявольский язык" / Фото "Вечерний Киев"