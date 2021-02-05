Полицейские Белоцерковского района Киевской области задержали мужчину, которого подозревают в совершении убийства и хладнокровной попытке уничтожить доказательства.

Как отметили правоохранители, преступление произошло в селе Роскошная, где 35-летняя мать 4 детей жила с подозреваемым.

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По данным следствия, во время одного из конфликтов злоумышленник ударил женщину, а та упала на острый металлический выступ и ударилась головой.

Сжег голову и конечности, а тело – утопил



Мужчина сжег голову и конечности 35-летней женщины / Фото пресс-службы полиции Киевской области

Об исчезновении женщины следователи узнали от ее подруги. Во время поисков полицейские узнали, что ее убили, а также установили личность предполагаемого преступника. Им оказался сожитель погибшей.

Поняв, что женщина умерла, мужчина якобы убежал, а затем несколько раз возвращался к телу чтобы скрыть преступление.

Полицейские говорят, что убийца отрезал голову, руки и ноги жертвы и отправил их в печь.

Тело же утопил в местном водоеме.

Во время обыска в помещении, где жил 48-летний мужчина, полицейские нашли немало вещественных доказательств, которые подтверждают его причастность к преступлению.

Сам мужчина признался в содеянном и пояснил, что женщина постоянно требовала у него деньги, из-за чего он ее и убил.



Злоумышленник признался в содеянном под давлением улик / Фото пресс-службы полиции Киевской области

По факту расправы над матерью 4 детей возбудили уголовное дело. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Смотрите видео с места убийства многодетной матери в Киевской области: