На Киевщине СБУ раскрыла дельцов, производивших для своих АЗС фальсифицированное топливо: фото
Достаточно большое производство горючего плохого качества наладили злоумышленники на территории одной из нефтебаз в Киевской области. Продукцию, которую производили дельцы, продавали в сети АЗС.
Источник:Пресс-служба СБУ
По данным следователей, фигуранты уголовного производства смешивали газовый концентрат с растворителями неизвестного происхождения, а также сертифицированными горюче-смазочными материалами. Таким образом они якобы увеличивали объем легально изготовленного топлива, а также уклонялись от уплаты налогов.
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Сколько времени организаторы схемы занимались таким бизнесом, неизвестно.
Нашли фальсификата на 5 миллионов
- Работники СБУ разоблачили вероятно причастных к махинациям и нашли на территории нефтебазы почти 230 тонн нефтепродуктов сомнительного качества.
- Эта продукция должна была пойти на продажу на автозаправочные станции, которые контролировали организаторы схемы.
- Обнаруженное во время обысков топливо оценивают почти в 5 миллионов гривен.
В квартирах злоумышленников и в помещениях для производства оперативники изъяли документацию с доказательствами противоправной деятельности, а также записи черной бухгалтерии.
Правоохранители изъяли доказательства незаконной деятельности дельцов / Фото пресс-службы СБУ
Правоохранители считают, что деятельность группировки подпадает под две статьи Уголовного кодекса – о незаконном изготовлении подакцизных товаров, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Задержали ли работники СБУ фигурантов производства, неизвестно.
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