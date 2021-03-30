Достаточно большое производство горючего плохого качества наладили злоумышленники на территории одной из нефтебаз в Киевской области. Продукцию, которую производили дельцы, продавали в сети АЗС.

По данным следователей, фигуранты уголовного производства смешивали газовый концентрат с растворителями неизвестного происхождения, а также сертифицированными горюче-смазочными материалами. Таким образом они якобы увеличивали объем легально изготовленного топлива, а также уклонялись от уплаты налогов.

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Сколько времени организаторы схемы занимались таким бизнесом, неизвестно.

Нашли фальсификата на 5 миллионов

Работники СБУ разоблачили вероятно причастных к махинациям и нашли на территории нефтебазы почти 230 тонн нефтепродуктов сомнительного качества.

Эта продукция должна была пойти на продажу на автозаправочные станции, которые контролировали организаторы схемы.

Обнаруженное во время обысков топливо оценивают почти в 5 миллионов гривен.

В квартирах злоумышленников и в помещениях для производства оперативники изъяли документацию с доказательствами противоправной деятельности, а также записи черной бухгалтерии.



Правоохранители изъяли доказательства незаконной деятельности дельцов / Фото пресс-службы СБУ

Правоохранители считают, что деятельность группировки подпадает под две статьи Уголовного кодекса – о незаконном изготовлении подакцизных товаров, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Задержали ли работники СБУ фигурантов производства, неизвестно.