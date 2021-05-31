Об обнаружении нелегального бизнеса в селе Петрушки Бучанского района Киевской области сообщили 31 мая. По данным правоохранителей, "плантацию" обустроил 54-летний житель этого села.

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Марихуана сушится в подвале жителя Киевщины / Фото Нацполиции

Больше о выращивании

Как правоохранители узнали об этой нарколаборатории – не сообщают. Ее мужчига обустроил в подвале собственного дома. В этом помещении обнаружили 25 единиц специального оборудования:

датчики температуры и влажности;

освещение;

лампы обогрева;

вентиляторы для сушки и другое.

Также там были подвешены растения конопли, которые сушились. Их общий вес – 40 килограммов. Именно это наркосырье по ценам "черного рынка" оценили в 8 миллионов гривен. Однако о доказательствах того, что мужчина планировал продавать наркотики, ничего не говорится.



Оборудование, которое нашли у мужчины / Фото Нацполиции

Что грозит за такое "садоводство"

Когда придут результаты лабораторных исследований изъятых растений, мужчине объявят подозрение. Сейчас считают, что он мог нарушить 2 статьи Уголовного кодекса. Наказание по ним разное:

За незаконное производство, изготовление, хранение или сбыт наркотических средств – от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

За посев или выращивание снотворного мака или конопли – до 3 лет тюрьмы или штраф от 1 700 до 8 500 гривен.

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