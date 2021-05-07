К работе над брендом пригласили агентство Туристических Инициатив и White Studio Design. В то же время в КОГА предлагают принять участие в разработке всем желающим.

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Зачем создают бренд

Сейчас в рабочую группу по брендированию войдут представители сферы туризма, инвесторы, потенциальные туристы и жители области.

В современном обществе бренд нужен каждому городу и области, которые стремительно развиваются и заинтересованы в развитии туристической индустрии и экономической сферы. Киевщина прогрессирует. И мы не просто осознаем свои преимущества, мы хотим их достойно презентовать. Именно поэтому у нас стартовала работа над созданием бренда,

– заявил руководитель Киевской ОГА Василий Володин.

Он также добавил, что это поможет в качественном продвижении региона.

Хотят улучшить репутацию региона

В КОГА подчеркнули, что создание уникального бренда, айдентики и брендбука Киевской области будет способствовать активной реализации туристического потенциала и формированию репутации и положительного имиджа региона, росту туристической и инвестиционной привлекательности общин, а также росту внутреннего и внешнего рынков туризма.

Чтобы присоединиться к разработке бренда Киевщины, нужно прислать свои предложения и мотивационное письмо на электронный адрес управления туризма облгосадминистрации tourism.gov.ua@gmail.com.