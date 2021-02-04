В селе Новое Залесье, в Бородянском районе, выбрали старостой родственника Алексея Навального – Павла Навального. Оказывается, что в этом селе многие с такой фамилией и отец самого российского оппозиционера родился в Залесье.

Источник: BBC

Правда, это было другое село в Чернобыльском районе, а после аварии на ЧАЭС всех его жителей пересилили в другое место и назвали село – Новое Залесье.

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Журналисты посетили это поселение и выяснили, что самого Алексея Навального там помнят, потому что он приезжал еще ребенком в гости, а в селе сейчас проживает 11 человек с фамилией Навальный, одного из них даже избрали старостой. Павел Навальный говорит, что он дальний родственник известного политика, их деды были братьями.

Нашли и двоюродного брата Алексея Навального – Александра Навального, проживающего в селе, работающего дальнобойщиком.

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