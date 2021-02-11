В Киевской области СБУ арестовала боевиков "Исламского государства" – ИГИЛ. Они скрывались в Украине и вербовали "единомышленников".

Лидером отделения в Украине был боевик, который находится в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году он по поддельным документам прибыл в нашу страну и подобрал группу боевиков – все участники сообщества являются иностранцами.

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Оперативники спецслужбы установили, что участники отделения подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

По версии следствия, часть из них являются боевиками "ИГ". По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

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Правоохранители провели 9 обысков по адресам временного проживания и сокрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты:

взрывоопасное вещество с содержанием тротила,

граната Ф-1,

8 гранатометных выстрелов,

иностранная валюта,

банковские карты,

черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

У задержанных обнаружены:

символика международной террористической организации "ИГ",

религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков.

В материалы уголовного дела следствием также включена задокументированная переписка участников отделения с боевиками "ИГ" заграницей. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

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