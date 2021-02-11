На Киевщине СБУ разоблачила отделение ИГИЛ: видео
В Киевской области СБУ арестовала боевиков "Исламского государства" – ИГИЛ. Они скрывались в Украине и вербовали "единомышленников".
Источник:СБУ
Лидером отделения в Украине был боевик, который находится в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году он по поддельным документам прибыл в нашу страну и подобрал группу боевиков – все участники сообщества являются иностранцами.
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Оперативники спецслужбы установили, что участники отделения подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
По версии следствия, часть из них являются боевиками "ИГ". По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.
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Правоохранители провели 9 обысков по адресам временного проживания и сокрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты:
- взрывоопасное вещество с содержанием тротила,
- граната Ф-1,
- 8 гранатометных выстрелов,
- иностранная валюта,
- банковские карты,
- черновики с записями финансовых переводов в Сирию.
У задержанных обнаружены:
- символика международной террористической организации "ИГ",
- религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков.
В материалы уголовного дела следствием также включена задокументированная переписка участников отделения с боевиками "ИГ" заграницей. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.
На Киевщине СБУ разоблачила отделение ИГИЛ: смотрите видео
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