Кроме того, как выяснили оперативники, злоумышленница размещала на сайтах международных общественных инициатив призывы к введению российских войск на неоккупированную часть Украины. Агитаторша также оправдывала агрессию РФ на Востоке, а также писала о "российском Крыме".

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Кроме этих нарушений женщина организовала продвижение и сбор подписей за фейковые петиции. Какие инициативы поддерживала злоумышленница, в СБУ не объяснили.

Вдохновлялась друзьями "Хирурга" Залдостанова

Как отметили в спецслужбе, материалы, которые распространяла женщина в интернете, дискредитировали подразделения ВСУ, которые несут службу на линии фронта. Также злоумышленница пропагандировала деятельность боевиков, воюющих на Донбассе.

Следователи задокументировали, что антиукраинскими настроениями задержанная вдохновлялась во время байкерских слетов, которые организовывал клуб "Ночные волки". Лидер этой банды, Александр Залдостанов, является известным антиукраинским деятелем и якобы другом Путина.

Накануне военных учений Украины с НАТО подозреваемая спланировала активную провокационную кампанию против официального Киева и защитников нашего государства.

Во время обысков в квартире злоумышленницы следователи изъяли мобильные телефоны и компьютер с доказательствами ее противоправной деятельности.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Если женщину признают виновной, ей грозит до 3 лет лишения свободы или такой же срок заключения.

Следственные действия продолжаются.