Вдохновлялась на байкерских слетах: на Киевщине СБУ разоблачила сепаратистку-агитаторшу

11 июня 2021 , 22:01
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СБУ Киевской области

Сотрудники СБУ задержали женщину, которая распространяла в соцсетях антиукраинскую пропаганду, а также сама верила в пользу прихода "русского мира" в Киев.

Кроме того, как выяснили оперативники, злоумышленница размещала на сайтах международных общественных инициатив призывы к введению российских войск на неоккупированную часть Украины. Агитаторша также оправдывала агрессию РФ на Востоке, а также писала о "российском Крыме".

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Кроме этих нарушений женщина организовала продвижение и сбор подписей за фейковые петиции. Какие инициативы поддерживала злоумышленница, в СБУ не объяснили.

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  • Как отметили в спецслужбе, материалы, которые распространяла женщина в интернете, дискредитировали подразделения ВСУ, которые несут службу на линии фронта. Также злоумышленница пропагандировала деятельность боевиков, воюющих на Донбассе.
  • Следователи задокументировали, что антиукраинскими настроениями задержанная вдохновлялась во время байкерских слетов, которые организовывал клуб "Ночные волки". Лидер этой банды, Александр Залдостанов, является известным антиукраинским деятелем и якобы другом Путина.
  • Накануне военных учений Украины с НАТО подозреваемая спланировала активную провокационную кампанию против официального Киева и защитников нашего государства.

Во время обысков в квартире злоумышленницы следователи изъяли мобильные телефоны и компьютер с доказательствами ее противоправной деятельности.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Если женщину признают виновной, ей грозит до 3 лет лишения свободы или такой же срок заключения.

Следственные действия продолжаются.

Автор: Олександр Беспьорстов