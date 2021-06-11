Вдохновлялась на байкерских слетах: на Киевщине СБУ разоблачила сепаратистку-агитаторшу

Сотрудники СБУ задержали женщину, которая распространяла в соцсетях антиукраинскую пропаганду, а также сама верила в пользу прихода "русского мира" в Киев.
Кроме того, как выяснили оперативники, злоумышленница размещала на сайтах международных общественных инициатив призывы к введению российских войск на неоккупированную часть Украины. Агитаторша также оправдывала агрессию РФ на Востоке, а также писала о "российском Крыме".
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Кроме этих нарушений женщина организовала продвижение и сбор подписей за фейковые петиции. Какие инициативы поддерживала злоумышленница, в СБУ не объяснили.
Вдохновлялась друзьями "Хирурга" Залдостанова
- Как отметили в спецслужбе, материалы, которые распространяла женщина в интернете, дискредитировали подразделения ВСУ, которые несут службу на линии фронта. Также злоумышленница пропагандировала деятельность боевиков, воюющих на Донбассе.
- Следователи задокументировали, что антиукраинскими настроениями задержанная вдохновлялась во время байкерских слетов, которые организовывал клуб "Ночные волки". Лидер этой банды, Александр Залдостанов, является известным антиукраинским деятелем и якобы другом Путина.
- Накануне военных учений Украины с НАТО подозреваемая спланировала активную провокационную кампанию против официального Киева и защитников нашего государства.
Во время обысков в квартире злоумышленницы следователи изъяли мобильные телефоны и компьютер с доказательствами ее противоправной деятельности.
Женщине уже сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Если женщину признают виновной, ей грозит до 3 лет лишения свободы или такой же срок заключения.
Следственные действия продолжаются.