Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке: вспыхнул пожар, есть пострадавшие – видео

В селе Белогородка Киевской 21 июня прогремел мощный взрыв в 5-этажном жилом доме. В результате возник пожар и пострадали 8 человек, среди них – один ребенок.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пока не сообщают, что стало причиной взрыва.

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Пожар в многоэтажке под Киевом

Спасатели сообщают, что пожар в 5-этажного дома возник в результате взрыва в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента пострадали 8 человек: двух – госпитализировали и еще 6 после осмотра медиков отказались ехать в больницу.

Среди госпитализированных – ребенок 2008 года рождения.

Отмечается также, что сотрудникам ГСЧС удалось вывести на свежий воздух 40 человек.

Разрушений несущих конструкций нет, но в квартире уничтожены окна.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавляют, что огонь распространился на 4 и 5 этажи и кровлю.

Для ликвидации пожара привлекли 53 спасателя и 12 единиц техники.

Под Киевом пожар в многоэтажке / Фото ГСЧС