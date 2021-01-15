На Киевщине спасли лебедя от ледяной смерти: щемящие фото
В городе Ирпень, что возле Киева, зоологи спасли лебедя – птица почему-то не может летать и примерзла ко льду. Ее отловили и передали в приют в Межигорье, что в Вышгородском районе.
Об этом сообщают спасатели на странице Kyiv Animal Rescue Group, передает сайт 24 канала. Почему лебедь не летает, будут выяснять ветеринары в приюте.
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В таком состоянии птица могла стать легкой добычей лис, которые могут прийти в поисках пищи из Голосеевского леса. Когда люди спасали лебедя, то он был очень слаб, даже не сопротивлялся.
Птица бы ночью однозначно примерзла и погибла
– отметила основательница центра реабилитации диких птиц "Крила птаха" Мария Микитюк.
Несчастную птицу передали в заботливые руки / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Как спасают лебедей на Киевщине
Зоологи-спасатели регулярно получают сообщения о лебедях, которые оказались в беде. В конце прошлого года в Чернобыльском заповеднике спасали лебедей-шипунов, а 11 января отловили лебедя на озере Позняки.
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