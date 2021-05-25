На Киевщине старшие девушки избили 13-летнюю знакомую: видео

В Белой Церкви произошел конфликт. Старшие девушки избили младшую подругу. Заявление в полицию никто не писал, впрочем правоохранители решили разобраться в ситуации.

Поводом к рассмотрению дела стало видео, которое распространили в соцсетях. На кадрах видно, что это произошло днем в парке или лесу, однако вокруг было много других девушек.

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У пострадавшей болела челюсть

Старшая девушка подошла к младшей и нанесла ей несколько ударов по лицу. Затем к избиению присоединилась другая девушка.

Две девушки избили 13-летнюю девушку. Встретили ее и сказали: Пошли получишь по е****. Место происшествия: посадка у железной дороги на Леване. У избитой девушки сильно болит челюсть. Подобное нельзя так оставлять, потому что дальше такие девахи будут делать вещи похуже,

– пишут в Инстаграме "Подслушано".

В Белой Церкви девушки избили младшую знакомую: видео

Вторую обидчицу не вызвали

Потерпевшая в полицию не обращалась. Однако, правоохранители опросили старшую девушку. Она объяснила, что младшая якобы как-то обидела ее родителей – так и возник конфликт. В то же время 17-летняя девушка отметила, что сожалеет о таком своем поступке и поняла, что поступила неправильно уже впоследствии.

Вторую обидчицу 13-летней школьницы в полицию не вызвали.