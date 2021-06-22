Полицейские, прибывшие на место происшествия, увидели окровавленного мужчину, который находился в сознании. Правоохранителям он рассказал, что нападение совершил вовсе не отец, а его же старший брат.

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Пострадавшего срочно госпитализировали. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Отец хотел переписать завещание

Как выяснили следователи, в день инцидента отец с двумя сыновьями употреблял алкоголь. Когда пьянка закончилась, младший муж ушел на перекур. По возвращении домой его ожидал вооруженный топором брат.

Злоумышленник 4 раза ударил потерпевшего инструментом по голове, шее и спине.

Причиной для нападения стал наследство, которого отец якобы решил лишить своего старшего сына из-за постоянного употребления алкоголя.

Подозреваемого задержали. Он был очень пьян. Правоохранители изъяли топор, которы едва не стала орудием убийства.

Злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство. Если его признают виновным в суде, мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.

Вскоре задержанномуизберут меру пресечения.

Смотрите видео с места нападения на мужчину на Киевщине (18+):