На Киевщине столкнулись 6 авто, есть пострадавшие: видео
Жесткая авария произошла утром 26 февраля между поселками Крюковщина и Тарасовка в Киевской области. Из-за гололеда на трудном участке дороги столкнулись сразу 6 машин.
Источник:24 канал
В результате столкновения легковушек выезд из Крюковщины и въезд в нее заблокирован. Людям приходится обходить место аварии пешком, чтобы все же добраться до Киева.
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По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек. Травмированных людей госпитализировали медики скорой.
Что известно об аварии на Киевщине
- Инцидент произошел на участке дороги, где наблюдается сильный гололед.
- Из-за скользкой дороги водитель одного из легковых авто не справился с управлением и влетел в другую машину.
- В результате столкновения авто отлетело в другое и начался эффект домино.
- Судя по фотографиям с места происшествия, удар был достаточно сильным. Так, авария, скорее всего, произошла на достаточно большой скорости.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые пытаются выяснить все обстоятельства столкновения, а также определиться с тем, кто именно нарушил правила дорожного движения.
О состоянии пострадавших, а также их количестве пока ничего неизвестно. В полиции ДТП пока не прокомментировали.
Смотрите видео с места масштабной аварии в Киевской области:
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