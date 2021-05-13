Племянника-убийцу задержали в Одессе, где он и жил. По данным следствия, у 31-летнего мужчины накопилось много долгов, которые он решил покрыть деньгами родной тети.
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Приехал "в гости" к родне
Одессит приехал в Фастовский район Киевской области – в село Тарасовка, где жила его тетя с мужем. Таксист дождался, пока тот уйдет на работу, а потом напал на женщину во дворе.
Ударил ее по голове, потом зашел в дом и начал искать деньги,
– рассказал задержанный.
Пока жертва была без сознания, злоумышленник "вычистил" дом – забрал все деньги, а затем решил скрыть следы преступления, сбросил тетю с высотки, словно она сама упала и убилась.
Впрочем, правоохранителям удалось распутать это преступление и теперь задержанному грозит тюрьма.