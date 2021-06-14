Из-за конфликта с родителями: на Киевщине ушли из дома две несовершеннолетние, одну уже нашли

Сразу два сообщения об исчезновении девушек 16 и 17 лет получили полицейские 13 июня. Младшая девочка ушла из дома в Броварах. Старшая живет в селе Зазимье.

Об исчезновении девочек-подростков полицейским сообщили их родители. Правоохранители выяснили, что обе девочки ушли из дома из-за конфликта со взрослыми. На связь с родными они не выходили.

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Каждую из девушек самостоятельно пытались разыскать родственники, но поиски ни к чему не привели.

Поиски 16-летней еще продолжаются

Для поисков несовершеннолетних Екатерины Василенко и Анны Новиковой правоохранители привлекли все наряды полиции области, а также волонтеров.

Как отметили в полиции Киевской области в комментарии 24 каналу оба случая исчезновения не связаны между собой.

Старшую девочку Анну удалось разыскать. С ней все хорошо.

Судьба Екатерины Василенко до сих пор остается неизвестной.

Полицейские просят всех, у кого есть информация о местонахождении девушки, обратиться по телефону "102".

Приметы Екатерины Василенко: 16 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Лицо овальное, голубые глаза, светлые короткие волосы. Живет в селе Зазимье Броварского района Киевской области.

Была одета в темный спортивный костюм и куртку черного цвета. Обута в светлые кроссовки. С собой имеет сумку с вещами.



Екатерину Василенко до сих пор ищут полицейские / Фото полиции Киевской области